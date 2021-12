„Baguette-Angel“ von Lauterbach kommt ins Museum

Saarbrücken/Lauterbach/Carling Die in der Pandemie berühmt gewordene „Baguette-Angel“ des Saarländers Hartmut Fey ist an das Historische Museum Saar in Saarbrücken übergeben worden. Die Angel sei ein Schlüsselobjekt für die Auswirkungen der noch immer andauernden Pandemie im Grenzgebiet und das Thema Grenzschließung, teilte das Museum am Freitag mit.

Der im saarländischen Grenzort Lauterbach wohnhafte Fey hatte sich im Frühjahr 2020 sein Baguette mit Hilfe einer Bäckerverkäuferin aus dem französischen Nachbarort Carling über die Grenze geangelt, nachdem die Corona-Grenzschließungen zu Frankreich einen normalen Einkauf unmöglich machten. Die Aktion sorgte auch international für Schlagzeilen und machte Fey berühmt, wie das Museum es in seiner Stellungnahme erneut zusammenfasste.