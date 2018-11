später lesen Bahn-Baufahrzeug entgleist: Strecke wieder frei FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Bei Gleisarbeiten ist in der Nacht zum Donnerstag in Linz am Rhein ein Baufahrzeug der Bahn entgleist. Nach einer vorübergehenden Sperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Bad Hönningen und Bonn-Beuel und der Einrichtung eines Ersatzverkehrs mit Bussen konnte die Strecke am frühen Abend wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. dpa