Bahn steckt 1,4 Millionen Euro in Lärmschutz im Saarland

Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr rund 1,4 Millionen Euro in Lärmschutzmaßnahmen im Saarland investiert. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa

Damit hat die Bahn zumindest 2018 an der Saar fast drei Mal so viel Geld für Lärmschutz ausgegeben wie etwa im größeren Nachbarland Rheinland-Pfalz. In Hessen ließ sich die Bahn den Lärmschutz rund 20 Millionen Euro kosten.