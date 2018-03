später lesen Bahn steckt Millionen in Infrastruktur FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Mit insgesamt rund 300 Millionen Euro und zahlreichen Einzelbauprojekten will die Deutsche Bahn 2018 ihre Infrastruktur in Rheinland-Pfalz und dem Saarland modernisieren. Geld fließt dabei in Bahnhöfe, Tunnel, Stellwerke und das Schienennetz, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mainz mitteilte. Zu den größten Posten gehören demnach die Arbeiten am digitalen Stellwerk für die Mosel-Strecke Koblenz-Trier, am elektronischen Stellwerk im saarländischen Dillingen, die Erneuerung des Kuckuckslay-Tunnels im Kylltal, Arbeiten am Petersberg-Tunnel an der Mosel sowie die Erneuerung des elektronischen Stellwerks Oppenheim in Rheinhessen. dpa