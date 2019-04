später lesen Bahn steckt rund eine halbe Million in den Lärmschutz Teilen

Twittern

Teilen



Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr rund 500 000 Euro in Lärmschutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz investiert. Einem Bahnsprecher zufolge lag der Schwerpunkt im Mittelrheintal. Dort verlaufen auf beiden Seiten des Flusses Schienentrassen, rechtsrheinisch handelt es sich um eine der wichtigsten Bahnstrecken für den Güterverkehr in Europa. dpa