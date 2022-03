Corona : Bahn stellt zwei Zugverbindungen bis 1. April ein

Ein ICE steht an einem Bahnhof. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Wegen coronabedingter Engpässe stellt die Deutsche Bahn den Zugverkehr auf zwei Strecken in Rheinland-Pfalz zunächst ein. Von Donnerstagmorgen an bis voraussichtlich zum 1. April fahren keine Züge zwischen Winden (Landkreis Germersheim) und Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) sowie zwischen Wörth (Landkreis Germersheim) und Lauterbourg im Elsass, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd am Mittwochabend in Kaiserslautern mitteilte.

Als Ersatz werde es Busse geben. Es sei mit erheblichen Verlängerungen der Reisezeit und mit verpassten Anschlüssen zu rechnen. Die Haltestellen lägen nicht immer direkt an den Bahnstationen. Fahrräder dürften nicht mitgenommen werden. Reisende sollten die Verbindungen über das Internet oder die DB App abfragen.

(dpa)