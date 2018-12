später lesen Bahn versteigert immer wieder Fundräder: Erfolg in Koblenz FOTO: Swen Pförtner FOTO: Swen Pförtner Teilen

Twittern

Teilen



Bundesweit versteigern immer wieder Fundstellen der Deutschen Bahn dauerhaft abgestellte Fahrräder - so auch am Mittwoch am Hauptbahnhof Koblenz. Rund 35 Räder aller Art kamen hier für 5 bis 120 Euro unter den Hammer - nur sechs Fahrräder fanden keinen neuen Besitzer. dpa