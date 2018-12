später lesen Bahn-Warnstreik: Zugverkehr größtenteils eingestellt Teilen

Twittern

Teilen



Wegen des bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Bahn steht der Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland weitgehend still. Züge können nur noch sehr vereinzelt fahren, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag mit. dpa