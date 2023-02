Verkehr : Bahnbaustellen über Fastnacht: Narren brauchen Geduld

Mainz/Koblenz/Mannheim/Trier Wer mit der Bahn zum Fastnachtfeiern in eine der rheinland-pfälzischen Hochburgen pendeln will, sollte für die ein oder andere Zugstrecke Geduld mitbringen. Bei Narren, die zum Beispiel mit dem Regional-Express 2 von Frankfurt nach Mainz zum Feiern kommen wollen, könnten Bauarbeiten auf der Strecke für Ärger sorgen, wie der Landesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Martin Mendel, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte.

„Die Baustelle hat Riesenauswirkungen auf den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz. Die Züge, die aktuell in Mainz ankommen, sind selten pünktlich.“

Grund für die Zugverspätungen und Halteausfälle unterwegs sind Oberleitungsarbeiten sowie der Ausbau des Frankfurter Stadions der Deutschen Bahn. Noch bis zum 19. Februar kommt es laut Angaben der Deutschen Bahn zu Verspätungen und Haltausfällen bei dem Regional-Express 2, wobei am 18. und 19. Februar auch einige Züge in beiden Richtungen umgeleitet werden. Reisende, deren Ziele die Stationen Mainz-Römisches Theater, Mainz-Bischofsheim, Rüsselsheim, Frankfurt Flughafen Regio-Bahnhof und Frankfurt-Niederrad sind, können diese alternativ mit den Zügen der Linie S8 erreichen.

Auch den Zugverkehr zwischen Koblenz und Trier hält Pro Bahn für eine Strecke, die durch die Baustelle momentan Nerven kosten kann. Die Regionalbahn 83 fällt noch bis Mitte März an mehreren Tagen zwischen Wittlich und Trier aus. „Bereits seit Vor-Corona-Zeiten werden hier Passagiere aus Zügen mit teilweise acht Wagen in Busse gequetscht, das ist eine Never-Ending-Story“, so Mendel. Auch wenn hier ein zukunftssicheres Netz ausgebaut wird, sei der Schienenersatzverkehr über so einen langen Zeitraum aus Sicht der Fahrgäste nicht nachvollziehbar.

Aufgrund der Bauarbeiten an der Strecke fällt die Regionalbahn 83 laut Angaben der Bahn noch am 18. und 25. Februar sowie am 4. und 11. März zwischen Trier Hauptbahnhof und Wittlich Hauptbahnhof in beide Richtungen aus. Einzelne Züge der Regionalbahn 81 und des Regional-Express 1 verkehren an diesen Tagen zudem mit geänderten Fahrzeiten. Reisende mit dem Fahrziel Schweich DB und Wittlich Hauptbahnhof können stattdessen den Regional-Express 1 nutzen, außerdem stehen die Regionalbahnen 81 und 82 zur Verfügung.