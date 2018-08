später lesen Bahnhof Saarbrücken wird zur Waffenverbotszone Teilen

Die Bundespolizei erklärt den Bahnhof in Saarbrücken an diesem Wochenende zur Waffenverbotszone und kündigt verschärfte Kontrollen an. Einen aktuellen Anlass gibt es nicht, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz am Donnerstag sagte. dpa