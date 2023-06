Deutsch-französischer Bahnpass Ein Geschenk für junge Menschen - für die, die am Montag schnell genug waren

Jeweils 30 000 Fahrkarten waren auf deutscher und französischer Seite zur Verfügung gestellt worden. Es galt die Devise: First come, first served. Entscheidend war also die Reihenfolge der eingehenden Anträge. Doch zunächst war die Website für die Registrierung (deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de) am Montag nicht erreichbar. Der Start wurde schließlich auf 11 Uhr verschoben. In Frankreich war ab dann die Website zwar zugänglich, eine Registrierung aber dennoch unmöglich. Zur Mittagszeit hieß es dann, dass zunächst bereits vorliegende Registrierungen bearbeitet werden würden, ehe der Zugang wieder freigeschaltet werde.