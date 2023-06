Deutsch-französischer Bahnpass Ein Geschenk für junge Menschen

Voraussetzung für den Erhalt des kostenlosen Tickets ist die erwäjhnte Registrierung auf der Website der Initiative (deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de/). Dafür stehen jeweils 30 000 Fahrkarten auf deutscher und französischer Seite zur Verfügung. Es gilt die Devise: First come, first served. Wie viele Tickets bereits reserviert wurden, ist derzeit nicht bekannt.