Die wegen eines Brandes in einem Wohn- und Firmengebäude in der Ortsgemeinde Wallertheim (Kreis Alzey-Worms) gesperrte Bahnstrecke zwischen Armsheim und Bingen ist wieder frei. „Die Züge rollen hier wieder“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. dpa