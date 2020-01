Bahnstrecke über Wuppertal wird voll gesperrt

Schienen liegen im Gleisbett einer Bahnstrecke. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild.

Wuppertal/Koblenz Eine Sperrung der Bahnstrecke über Wuppertal wegen Bauarbeiten am übernächsten Wochenende hat auch in Rheinland-Pfalz Auswirkungen. Wegen der Sperrung werden an dem Wochenende Zugfahrten zwischen Köln und Koblenz entfallen, wie die Bahnunternehmen, die die Strecke befahren, am Montag mitteilten.

