Verspätungen und Zugausfälle Chaos auf der Zugstrecke zwischen Trier und Saarbrücken

Sich einfach auf einen Fahrplan verlassen und zur Haltestelle gehen – was man in Deutschland mal normal fand, ist zuletzt im Bahnverkehr nicht sonderlich ratsam. Nach den Streik-Wochen sorgen auf der Zugstrecke durchs Saartal aktuell auch Bauarbeiten für Zugausfälle, lange Verspätungen und Reisende, die frierend nachts an einsamen Bahnhöfen stehen und sich ärgern, nicht doch das Auto genommen zu haben.