Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Koblenz war gesperrt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Lahnstein Die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Koblenz ist am Donnerstag bei Oberlahnstein für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Ein Zugführer habe auf einem Gleis Leichenteile entdeckt, berichtete die Bundespolizei Trier am Donnerstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa