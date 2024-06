Fachbüros überlastet? Reaktivierung alter Bahnstrecken: Schon die Auswahl dauert länger als geplant

Die Reaktivierung alter Zugstrecken in Rheinland-Pfalz dauert länger als geplant. Im Januar hatte das Umweltministerium angekündigt, bis etwa Mitte dieses Jahres ein Ranking zu erstellen, in welcher Reihenfolge die Strecken wiederhergestellt werden sollen. Insgesamt zwölf Gleisabschnitte sind im Gespräch – darunter auch zwei in der Region Trier. Doch diesen Zeitplan kann man in Mainz nicht halten, wie aus einer Antwort des Umweltministeriums auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds hervorgeht. Damit dürfte sich nicht nur die Planung verschieben, sondern auch die tatsächliche Reaktivierung weiterer Bahnstrecken im Land.