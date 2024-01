Bahnstreik ab Mittwoch Diese Züge fallen in der Region aus – Luxemburg-Pendler besonders betroffen (Update)

Nach den Behinderungen durch die Bauernproteste am Montag müssen Pendler in der Region ab Mittwoch erneut mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat ihre Mitglieder zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen. Im Güterverkehr beginnt der Ausstand bereits am Dienstagabend (ab 18 Uhr), im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen ab zwei Uhr nachts. Der Streik soll bis Freitagabend, 18 Uhr, andauern.