Ausgedünntes Angebot Bahnstreik: Welche Züge fahren noch in der Region?

(Fast) nichts geht mehr im Zugverkehr in der Region: Der in der Nacht begonnene Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL hat fast den kompletten Bahnverkehr in der Region lahmgelegt. Alle Regionalexpresszüge zwischen Koblenz, Trier und Saarbrücken fallen aus. Richtung Wittlich und Koblenz geht es nur alle zwei Stunden mit einer Regionalbahn. Nach Gerolstein fährt laut Fahrplan heute nur ein Zug, alle anderen fallen aus.