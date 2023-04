Warnstreik am Freitag Auch der Zugverkehr in der Region wird stillstehen

Der bundesweite Bahnstreik am Freitag wird auch Auswirkungen auf die Region haben. Lars Kreer, der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahnergewerkschaft EVG in Mainz, geht davon aus, dass der gesamte Zugverkehr in der Region von 3 bis 11 Uhr stillstehen wird. Unter anderem seien auch Mitarbeiter der Stellwerke zum Streik aufgerufen. Ebenso andere Bereiche der Deutschen Bahn, wie etwa der Netzbetrieb und der Frachtverkehr.