50-stündiger Warnstreik Bahnstreik: Zwei Tage wird wohl kein Zug in der Region fahren

Falls es nicht doch in letzter Minute zum Einlenken von Bahn oder der Eisenbahnergewerkschaft EVG kommt, dann steht ab Sonntagabend für zwei Tage lang der Zugverkehr in Deutschland still. Die EVG hatte die Beschäftigten am Donnerstag zum dritten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde aufgerufen. Der Ausstand soll von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, dauern.