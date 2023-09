Bahnverkehr So soll die Region wieder an den Fernverkehr angebunden werden: Luxemburg und das Land unterzeichnen heute Vertrag

Demnächst soll es von Trier aus schneller mit dem Zug nach Köln gehen. Und das Dank der luxemburgischen Bahn. An diesem Freitag wollen Rheinland-Pfalz und Luxemburg in Trier eine Absichtserklärung zu einer besseren Bahnanbindung in die nordrhein-westfälische Domstadt vereinbaren. Dazu werden neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dem luxemburgischen Verkehrsminister François Bausch auch die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) und Vertreter der Deutschen und der Luxemburgischen Bahn anwesend sein.