später lesen Bahnverkehr nach unwetterbedingten Störungen angelaufen FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



Nach unwetterbedingten Störungen im Bahnverkehr sind am Freitag die Zugverbindungen in Rheinland-Pfalz und Saarland problemlos angelaufen. „Es gibt aktuell keine Beeinträchtigungen“, sagte ein Bahn-Sprecher am Vormittag. dpa