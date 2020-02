Bahnverkehr wegen Orkantiefs „Sabine“ eingestellt

Ein Aufenthaltszug der Bahn steht in Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

Mainz Ein heftiger Wintersturm legt den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland lahm. Die Polizei berichtet von umgestürzten Bäumen. Die Folgen von „Sabine“ sind wohl noch den ganzen Montag über spürbar.



Orkantief „Sabine ist mit Wucht auch auf Rheinland-Pfalz und das Saarland getroffen. Das stürmische Wetter begann am Sonntagabend und nahm in der Nacht an Stärke zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Orkanböen gewarnt, die bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen können. Einige Schulen bleiben daher geschlossen.

Pendler und andere Reisende müssen noch den ganzen Tag über mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Bis mindestens 8.00 Uhr am Montagmorgen stellte die Deutsche Bahn den Regionalverkehr in den beiden Bundesländern komplett ein. Der Fernverkehr soll erst ab 10.00 Uhr nach und nach wieder aufgenommen werden. Die Deutsche Bahn rief Pendler und Reisende dazu auf, sich über die Homepage der Deutschen Bahn und die Apps auf dem Laufenden zu halten.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kündigte in der Nacht zum Montag an, den Betrieb aller Bus- und Straßenbahnlinien am Montag bis auf Weiteres vollständig einzustellen. Betroffen davon seien auch die Schulbuslinien im Verkehrsgebiet, zu dem auch Teile von Rheinland-Pfalz gehören.

In Saarbrücken wurden zwei Menschen durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt, einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Fußgänger waren am späten Sonntagabend auf einem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken (Winterberg) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.