Balanceakt zwischen Türmen: Programm rund um den Wormser Dom FOTO: Fredrik von Erichsen

Wer schon immer zwischen den Türmen des Wormser Doms balancieren wollte, hat an den kommenden beiden Wochenenden die einmalige Chance dazu. Rein virtuell allerdings. Im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Tages (1. bis 3. Juni) und der sich anschließenden Festwoche „1000 Jahre Dom zu Worms“ (4. bis 10. Juni) lädt die Katholische Kirche dazu ein, das Wahrzeichen auf ganz besondere Art und Weise zu erleben. Unter anderem können Besucher an den Wochenenden an einem Autokran mit einem Fesselballon auf rund 60 Meter Höhe steigen, teilte das Bistum Mainz am Dienstag mit. dpa