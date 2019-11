Verkehr : Bald gibt’s für Luxemburg-Pendler bessere Verbindungen und Gratis-Züge

Trier/Luxemburg Wer mit der Bahn ins Großherzogtum pendelt, kann sich bald über bessere Verbindungen und sogar Gratis-Züge freuen. Die Regierungschefs beider Länder wollen aber noch mehr tun.

So groß der finanzielle Anreiz ist, in Luxemburg zu arbeiten, so groß ist auch der mit dem Pendeln verbundene Stress. Lange Staus, volle Züge und belegte Pendlerparkplätze gehören zum Alltag der mehr als 33 000 Menschen, die aus der Region Trier täglich zur Arbeit ins Großherzogtum fahren. „Es gibt keine andere Region in Europa, wo so viele Grenzpendler leben wie bei uns“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag bei einer deutsch-luxemburgischen Regierungssitzung in Senningen. Der Grenzverkehr war denn auch das große Thema des Treffens.