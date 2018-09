später lesen Bald löst der Herbst den Sommer ab FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Der Sommer liegt in den letzten Zügen: Am Donnerstag bringt er in Rheinland-Pfalz noch einmal Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad im Bergland und bis zu 31 Grad in der Vorderpfalz. Dann aber wird das Wetter herbstlicher: In der Nacht zum Freitag frischt der Wind deutlich auf, im Bergland kommt es zu teils starken bis stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. dpa