Bald wieder Schnee in Hunsrück und Westerwald möglich

Erst „Imke“, dann „Jira“ und „Kari“: Ein Reigen von Tiefdruckgebieten beschert Rheinland-Pfalz einen unbeständigen Übergang in den Februar. Mit dem neuen Monat wird es dann deutlich kühler wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach prognostizierte. dpa