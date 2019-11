Hochmoselübergang: So soll die Riesenbrücke Touristen anlocken

Zeltingen-Rachtig Das Ziel der Planer: 2020 bietet ein 1000 Meter langer Panorama-Steg den besten Blick auf den Hochmoselübergang

So umstritten diese riesige Brücke auch sein mag – die einen finden sie schön, andere hässlich, die einen halten sie für das wichtigste Verkehrsprojekt des Landes, andere für nutzlose Geldverschwendung – eines steht inzwischen fest: Die Hochmoselbrücke fasziniert. Und sie hat das Zeug dazu, sehr viele Menschen anzulocken. Wer weiß, vielleicht könnte sie sogar – auch, wenn mancher das nicht gerne hören wird – eine der Top-Attraktionen im Moseltal werden.

Dafür sprechen jedenfalls die Zahlen. Mit ein paar Tausend Neugierigen hatten die Organisatoren gerechnet. Stattdessen strömten Zigtausende zum Hochmoselübergang, als ihnen ein Bürgerfest am vergangenen Wochenende die Möglichkeit bot, auf dem Giganten in 160 Metern Höhe über dem Fluss zu flanieren und mit einem Wein darauf anzustoßen, dass die neue, 1,7 Kilometer lange Verbindung zwischen Hunsrück und Eifel am kommenden Donnerstag nach acht Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben wird.