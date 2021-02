Baldauf bezeichnet Bildungspolitik als wahlentscheidend

Christian Baldauf steht im Torbogen des Speyerer Tors. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mainz Bei der Wahlentscheidung in Rheinland-Pfalz steht die Situation von Kitas und Schulen nach Einschätzung des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf an erster Stelle. Der Herausforderer von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Dienstag in Mainz, „dass wir fest davon überzeugt sind, dass die Bildungsfragen diese Landtagswahl entscheiden werden“.

Der Oppositionsführer brachte die bildungspolitischen Forderungen seiner Partei mit den Worten auf den Punkt: „Mehr Lehrer, mehr Laptops, mehr Bildungsqualität“ und fügte mit Blick auf die kommunalen Kita- und Schulträger hinzu: „Endlich umsetzen statt dauernd über Zuständigkeiten reden.“ Im laufenden Schuljahr hat Rheinland-Pfalz nach Angaben des Bildungsministeriums rund 1100 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt; im Schuljahr 2019/20 waren es rund 1500.

Mit Blick auf den Start des Wechselunterrichts an den Grundschulen in der kommenden Woche sprach sich Baldauf für eine schnelle Bereitstellung von Selbsttests in Kindertagesstätten und Schulen sowie für die verstärkte Anschaffung von Lüftungs- und Filtergeräten aus. Das schlimmste vorstellbare Szenario wäre nach seinen Worten eine neuerliche Schließung von Schulen.