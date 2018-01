später lesen Baldauf: „Es geht nicht mehr allein um eine Partei“ FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Christian Baldauf, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz, sieht die SPD in Sachen Regierungsbildung in Berlin in der Pflicht. Vor dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag sagte Baldauf der in Landau erscheinenden „Rheinpfalz am Sonntag“: „Ich erwarte und noch mehr hoffe ich, dass die SPD sich auf ihrem Parteitag ihrer Verantwortung stellt. Wir sind nicht mehr im Wahlkampf. Es geht nicht mehr allein um eine Partei, sondern es geht um eine stabile Regierung für Deutschland.“ dpa