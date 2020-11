Baldauf fordert erneut Entlassung von Höfken und Griese

Die Kombo zeigt Umweltministerin Ulrike Höfken und Staatssekretär Thomas Griese. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat in der Affäre um rechtswidrige Beförderungen im Umweltministerium erneut die Entlassung von Ministerin Ulrike Höfken und Staatssekretär Thomas Griese gefordert - diesmal in einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

