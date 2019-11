Baldauf führt CDU in Landtagswahlkampf von Rheinland-Pfalz

Neustadt/Weinstraße Er soll gegen Malu Dreyer punkten: Christian Baldauf tritt bei der Landtagswahl 2021 als CDU-Spitzenkandidat an. In der Kampfabstimmung unterlag Herausforderer Marlon Bröhr deutlich.

Die rheinland-pfälzische CDU wird mit Christian Baldauf als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf 2021 ziehen. Der 52-Jährige wurde am Samstag mit 80,25 Prozent der Stimmen gewählt. 321 der 407 Delegierten des Landesparteitags in Neustadt/Weinstraße stimmten für den Juristen aus der Pfalz. Sein Herausforderer, der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises Marlon Bröhr (45), bekam nur 79 Stimmen.