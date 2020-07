Baldauf für Prämien bei Dienstjubiläen von Ehrenamtlichen

Mainz Der CDU-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, hat sich für Prämien für Ehrenamtliche etwa bei der Feuerwehr ausgesprochen. Diese Prämien sollten bei Dienstjubiläen gezahlt werden, sagte Baldauf am Freitag.

Prämien, eine Ausweitung von Aufwandsentschädigungen auf einen größeren Personenkreis oder auch Rahmenverträge mit großen Versicherern für günstigere Tarife für einzelne könnten aber dazu beitragen, das Ehrenamt zu stärken, gerade auch in der Blaulichtfamilie. Die bildet nach Baldaufs Angaben einen Schwerpunkt seiner Sommertour, die am Montag (20. Juli) in Frankenthal beginnt.