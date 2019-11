Baldauf für unverzüglichen Abriss von maroder Hochstraße Süd

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender im rheinland-pfälzischen Landtag mit Journalisten. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Ludwigshafen Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen hat sich Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf von der Landes-CDU für einen unverzüglichen Abriss ausgesprochen. „Der Abriss ist ganz primär, und das zweite: Mit den Planungen muss schnellstmöglich begonnen werden“, sagte er am Dienstag bei einem Ortstermin in Ludwigshafen.

Zwar könne niemand Wunder bewirken. „Aber es darf keine 15 Jahre dauern, sonst haben wir ein Riesenproblem“, betonte Baldauf. Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz könne ein solches Projekt nicht allein stemmen. Deshalb begrüße er die Aussage der Landesregierung, dass die Finanzierung geklärt sei.