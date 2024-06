Parteien Baldauf gibt CDU-Landesvorsitz ab

Noch bevor die Kommunalwahlergebnisse in Rheinland-Pfalz endgültig ausgezählt sind, zeichnet sich die Spitzenkandidatur der CDU für die Landtagswahl 2026 ab. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Mainz erfuhr, kandidiert der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf beim Parteitag im September nicht noch einmal für dieses Amt. Zuvor hatte die „Rheinpfalz“ darüber berichtet. Danach wird Baldauf auch nicht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen. Ob Fraktionschef und Generalsekretär Gordon Schnieder dieses Amt übernimmt, war zunächst noch unklar. Beide wollen sich dazu an diesem Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mainz äußern.