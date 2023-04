Energiepolitik Baldauf hält den Atomausstieg für einen „Riesenfehler“

Dank des Ausbaus der Erneuerbaren Energien exportiere Deutschland Strom in die Staaten, die weiter auf die nukleare Energieerzeugung setzten, sagte Schellhammer. „Und gerade in unserem Nachbarland Frankreich wird sichtbar, wofür Atomstrom wirklich steht: nicht kontrollierbare Gefahren, eine unsichere Energieversorgung besonders vor dem Hintergrund zunehmender Dürre und damit einen klaren Standortnachteil gerade auch für energieintensive Industrien.“ Mit Cattenom, Tihange und Doel seien „ganz in unserer Nähe“ in Frankreich und Belgien immer noch „brandgefährliche Schrottreaktoren“ in Betrieb. „Sie gehören so rasch wie möglich abgeschaltet.“