Baldauf kritisiert geplante Aussetzung der Schuldenbremse

Mainz Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Christian Baldauf hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert, die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen. „Die SPD tut so, als ob es unanständig wäre zu sparen“, sagte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Scholz plant die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen, damit der Bund die Altschulden klammer Kommunen übernehmen kann. Pirmasens und Kaiserslautern gehören zu den fünf höchstverschuldeten Städten in Deutschland.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) müsse sich zur Schuldenbremse im Bund und im Land bekennen, forderte Baldauf. „Weder darf sie hier wieder neues Schuldengeld mit einer großen Gießkanne ausgeben, noch das vom Bund erwarten.“ In der Frage der Altschulden der Kommunen verlasse sich die rot-gelb-grüne Landesregierung wieder einfach auf den Bund. „Trotz großem Plus in der Landeskasse bekommen die Kommunen von der Landesregierung nicht die Hilfe, die sie brauchen.“