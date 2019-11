Baldauf mit gut 80 Prozent zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

Neustadt/Weinstraße Julia Klöckner hatte zweimal den Vortritt. Nun tritt Christian Baldauf bei der Landtagswahl 2021 als CDU-Spitzenkandidat gegen Malu Dreyer an. Sein Herausforderer Marlon Bröhr konnte kaum punkten.

Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Christian Baldauf ist mit 80,25 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl 2021 gewählt worden. 321 der 407 Delegierten des Landesparteitags in Neustadt/Weinstraße stimmten am Samstag für den 52 Jahre alten Juristen aus der Pfalz. Sein Herausforderer, der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises Marlon Bröhr (45), bekam nur 79 Stimmen.

Baldauf, der als verlässlicher Teamplayer gilt, appellierte in seiner gut halbstündigen, mehrfach von Applaus unterbrochenen Rede an die Partei, ihn zu unterstützen. Er forderte mehr Erzieher, Lehrer, Pfleger, Medizin-Studienplätze und Ärzte sowie eine wohnortnahe medizinische Versorgung. Er versprach mehr Geld für die Kommunen sowie eine „ernsthafte Umwelt- und Klimapolitik ohne Hysterie“, die die Städte nicht gegen das Land ausspiele. Er wolle die Wirtschaftspolitik und Investition in Brücken, Straßen, und den Breitband- und Mobilfunkausbau voran bringen.