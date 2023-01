Klausurtagung : Nach Baldauf-Rückzug: Die CDU spricht sich aus, präsentiert aber keinen Nachfolger

Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hat auch nach ihrer zweitägigen Sitzung keinen neuen Vorsitzenden. Ein Wahldatum steht nun aber für den 22. März fest. Vier Abgeordnete sollen den Nachfolger finden - doch es gibt kaum Optionen.

Christian Baldauf bleibt noch bis zum 31. März Fraktionsvorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU. So viel steht fest nach der zweitägigen Klausurtagung der Christdemokraten im Mainzer Abgeordnetenhaus. Eine Lösung für die Nachfolge hat die Fraktion gleichwohl noch nicht gefunden. Vier Abgeordnete sollen „zeitnah“ einen Vorschlag erarbeiten, wer künftig auf Christian Baldauf folgen soll. Darüber abstimmen will die CDU dann am 22. März.

„Wir sind uns einig darin, dass die Fraktion zwischen den Jahren kein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgeliefert hat“, sagte Baldauf, der sich seit seiner Rückzugsankündigung erstmals etwas ausführlicher öffentlich äußerte. Der Pfälzer wirkte beim Pressestatement aber sichtlich angeschlagen. Es schien, als müsste nach jeder Frage mit sich ringen, was er erzählen kann und was nicht. Meist folgte dann der Satz „Internas bleiben Internas“. Etwa auf die Frage hin, welche der Erklärungsvarianten über seinen Rückzug denn nun stimmen. Etwas später schob Baldauf dann noch einen Satz zu den menschlichen Begleiterscheinungen seines Rückzugs nach, der tief blicken ließ: „Lassen Sie uns mal in zehn Jahren darüber sprechen“.

Zu seinen Beweggründen erklärte Baldauf, er habe im Interesse der Partei gehandelt, die keine Personaldebatte ertragen könne. An der Spitze sollten künftig diejenigen mit den besten Siegchancen bei Wahlen stehen. „Das habe ich bei mir ehrlicherweise jetzt nicht so gesehen.“ Und zu seiner Verantwortung gehöre, den Moment zu erkennen, „wann man seinen Platz freimachen muss“. Kurz vor Weihnachten hatten vier Abgeordnete Baldauf bei einem Frühstück klar gemacht, dass seine Zeit als Fraktionschef abgelaufen ist.

Auch innerhalb der Fraktion waren dazu viele Fragen aufgekommen, die Baldauf am Dienstag und Mittwoch bei der Klausurtagung den Abgeordneten erklärt haben soll. Der Pfälzer sprach von einer „ehrlichen“ und „offenen“ Aussprache. Abstimmungen - etwa eine Vertrauensfrage - soll es in der Sitzung nicht gegeben haben. Auch nicht über Personal.

Denn die Suche soll nun bei einer nicht näher benannten Vierergruppe liegen, der Baldauf selbst nicht angehört. Unklar ist auch geblieben, warum Baldauf und die CDU mit seinem Rückzug bis Ende März warten. Man müsse sich jetzt die Zeit nehmen, sagte Baldauf. Dem Vernehmen nach hatte man ihm beim Frühstück zu einen sofortigen Rückzug geraten, den er jedoch verweigert haben soll. Bestätigen will das offiziell keiner.

Aus der Fraktion ist aber zu hören, dass man sich durchaus eine schnellere Entscheidung gewünscht hätte. Aber auch, dass es mit der Präsentation eines Nachfolgers am Ende womöglich doch schneller gehen könnte, als das formale Wahldatum am 22. März. Der 59-jährige Helmut Martin aus dem Wahlkreis Bad Kreuznach gilt als Favorit.