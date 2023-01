Landespolitik : Baldauf-Nachfolge: CDU startet „offene Aussprache“ mit ungewissem Ausgang

Wie lange wird Christian Baldauf noch auf dem Stuhl des Fraktionsvorsitzenden Platz nehmen? Das ist Thema der Klausurtagung. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Vor knapp drei Wochen hat Christian Baldauf seinen Rückzug als CDU-Fraktionschef erklärt. Darauf folgte Streit über die Medien. Am Dienstag und Mittwoch will die CDU nun das Chaos aufräumen. Baldauf machte zu Beginn unklare Andeutungen.

Am Dienstagmorgen ist die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion zusammengekommen, um die Zukunft an ihrer Spitze zu klären. Er gehe mit dem Gefühl in die Sitzung, „dass wir eine Verantwortung für diese Partei haben und die Fraktion“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf vor der Sitzung. Die Fraktion müsse intensiv diskutieren und man brauche eine Lösung. Auf die Frage, ob es bei seiner Rücktrittsentscheidung zum 31. März bleibe, antwortete der Pfälzer: „Das wird jetzt gleich alles angesprochen“. Bislang hatte sich Baldauf in der Presse nicht zu Plänen geäußert.

„Offene Aussprache“ hatte die CDU ihre Klausurtagung in Mainz im Vorhinein genannt. Offen deshalb, weil der Ausgang tatsächlich nicht im Vorhinein geklärt werden konnte. Und, weil in Reihen der Fraktion viele offenen Fragen existieren, wie es zum Sturz von Christian Baldauf kurz vor Weihnachten gekommen war. Der noch amtierende Fraktionschef hatte am 22. Dezember überraschend seinen Rücktritt angekündigt. In der Pressemitteilung ließ der Pfälzer verkünden, dass es ihm wichtig war, „die Mannschaft“ zunächst als erfahrener Oppositionsführer zu begleiten. „Inzwischen sind wir als Team zusammengewachsen“ – nun sei es an der Zeit für den Übergang in der Landtagsfraktion. Dass dieser Rückzug nicht freiwillig über die Bühne ging, wurde in den darauffolgenden Stunden und Tagen schnell klar.

Wie wurde Baldauf als CDU-Fraktionsvorsitzender abgesägt?

Eine Gruppe von vier Abgeordneten hatte ihm bei einem Frühstück vor der Landtagssitzung klar gemacht, dass Baldaufs Zeit als Fraktionschef abgelaufen sei. In welcher Form das geschah, darüber brach kurz darauf ein Streit über die Medien aus. Einige nennen es nach wie vor ein deutliches, aber freundschaftliches Gespräch. Andere sprachen im Anschluss von Putsch und Intrige. Die Fraktion versank im Chaos.

Unklar ist noch, ob die Fraktion bereits am Dienstag zu einer Lösung kommt. Den Mittwoch hat die CDU als weiteren Tag für ihre Klausur geblockt, falls es weiteren Gesprächsbedarf geben sollte. Am Dienstagabend will die Fraktion gemeinsam einen Gottesdienst besuchen und anschließend nachträglich für die ausgefallene Weihnachtsfeier zusammen Abendessen. Von einer Neuwahl am Dienstag oder Mittwoch wird derzeit nicht ausgegangen, da für die Sitzung keine Anträge vorlagen. Baldauf ist auch formal noch im Amt.

Möglich ist aber, dass die CDU-Fraktion sich schon auf einen Kandidaten für die Nachfolge Baldaufs festlegt. Wer das sein soll - darüber gehen die Meinungen in der Fraktion auseinander. Von den Baldauf-Gegnern wird wohl der 59-jährige Helmut Martin aus dem Wahlkreis Bad Kreuznach favorisiert. Eine Alternative aus dem Baldauf-Lager scheint es dem Vernehmen nach noch nicht zu geben. Als unwahrscheinlich gilt die Idee, dass Baldauf eine Kehrtwende macht und von seinem Rücktritt zurücktritt. Unklar ist indes auch, ob Baldauf tatsächlich bis zum 31. März im Amt bleibt, sollte man sich auf einen Nachfolger einigen können. Über drei Landtagssitzungen hinweg hätte der Oppositionsführer dann bereits seinen Nachfolger im Nacken sitzen.

Zweifel, ob Baldauf der CDU-Chef in Rheinland-Pfalz bleibt