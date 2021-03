Baldauf: Öffnungen im Lockdown stärker an Tests koppeln

Christian Baldauf, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat sich dafür ausgesprochen, Öffnungen im Lockdown stärker an Tests als an die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu koppeln. „Wir können jetzt nicht wieder alles schließen“, sagte er am Donnerstagabend bei einer Diskussion der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im SWR Fernsehen mit Blick auf die wieder steigende Inzidenz.

„Wir müssen testen, testen, testen.“ Auch Chöre sollten nach negativen Tests wieder singen können und die Außengastronomie wieder öffnen. Bayern habe bisher 100 Millionen Tests beschafft, Rheinland-Pfalz aber nur 4 Millionen. Da sehe er Nachholbedarf.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, die Außengastronomie werde ab 22. März wieder öffnen können, und sie werde sich bei der nächsten Video-Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin für eine Perspektive der Hotellerie einsetzen. Dies sei beim letzten Treffen noch nicht gelungen. Sie warf Baldauf vor, keinen klaren Plan in der Pandemie zu haben und jeden Tag eine neue Situation aufzurufen.

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit, sprach sich dafür aus, alle Branchen wieder zu öffnen, „die ein gutes Hygienekonzept haben“, weil das Gesundheitssystem nach den Impfungen der besonders vulnerablen (verletztlichen) Menschen jetzt stabil sei. Die Außengastronomie, die Tierparks und die Ferienwohnungen hätte er eh nie geschlossen, betonte Streit.