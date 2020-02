Baldauf sieht viele mögliche Kandidaten für Parteispitze

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf sieht in seiner Partei zahlreiche für den Vorsitz der Bundespartei geeignete Kandidaten. „Nun müssen wir abwarten, wer sich um die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz bewirbt“, sagte der Landesvize der Union, der auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021 ist, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Es komme darauf an, welche Ideen der oder die Kandidatin mitbringe und wer am besten geeignet sei, die Partei in die Zukunft zu führen und die Mitglieder hinter sich zu vereinen. „Für die Entscheidung werden wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen“, sagte Baldauf. „Dass ich dafür plädiere, vor der Sommerpause auf einem Sonderparteitag zu einer Lösung zu kommen, habe ich ja schon gesagt. Ich halte das für dringend geboten, damit wir uns wieder wichtigen inhaltlichen Fragen zuwenden können.“