CDU-Landesvorsitz Baldauf stellt sich in K-Frage der Union hinter Merz

Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf stellt sich in der Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union hinter Friedrich Merz. Der CDU-Bundesvorsitzende habe es in den vergangenen Monaten geschafft, die Christdemokraten als ernsthafte, starke und als hörbare Oppositionspartei aufzustellen, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die CDU ist wieder wahrnehmbar mit einem sichtbaren Profil, und sie ist geschlossen und einig - beides ist ein maßgeblicher Verdienst von Friedrich Merz.“ Baldauf nannte die Bilanz der Ampel-Bundesregierung desolat. „Ich bin überzeugt, mit Friedrich Merz können wir die Partei wieder in die Verantwortung führen.“