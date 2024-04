Fußball Baldauf tippt auf 3:0-Sieg des FCK im Pokalhalbfinale

Der bekennende FCK-Fan und rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf tippt auf einen 3:0-Sieg von Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstagabend gegen den 1. FC Saarbrücken. Baldauf selbst wird den Verein seines Herzens bei dem brisanten Derby im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zwischen dem pfälzischen Zweitligisten und dem gastgebenden Drittligisten aus dem Saarland (20.45 Uhr/ARD und Sky) anfeuern, wie er am Dienstag in Mainz sagte.