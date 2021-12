Baldauf will 2G-plus-Regel wie in Baden-Württemberg

Mainz Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf hat die Landesregierung aufgefordert, die Ausnahmen für den Zutritt zu Restaurants oder Fitnessstudios wie in Baden-Württemberg auszuweiten.

„Dort sind auch Personen von der Testpflicht befreit, die geimpft sind und eine abgeschlossene Grundimmunisierung haben“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Mainz. Impfung und Genesung dürfen nicht länger als sechs Monate zurückliegen.

In beiden Bundesländern gilt zur Eindämmung der Pandemie in Räumen, in denen nicht durchweg Maske getragen werden kann wie etwa in der Gastronomie: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene plus negativer Corona-Test (2G-plus-Regelung). Ausgenommen davon sind in beiden Ländern Geboosterte (Menschen mit einer Auffrischungsimpfung).