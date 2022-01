Baldauf will CDU zu alter Stärke zurückführen

Mainz Der CDU-Fraktionschef will die 2021 gebeutelte Partei als Landesvorsitzender neu aufstellen. Überraschend taucht doch noch ein Gegenkandidat auf.

Zwei Monate vor der Wahl eines neuen CDU-Landesvorsitzenden in Rheinland-Pfalz hat Christian Baldauf seinen Anspruch angemeldet, die Partei im Land zu alter Stärke zurückzuführen. „Die Partei muss lebendig werden und dann haben wir alle Chancen, dass wir auch gute Wahlergebnisse erzielen“, sagte der 54 Jahre alte Rechtsanwalt am Dienstag in Mainz. Für die Vorstandswahl auf einem Parteitag am 26. März wurde überraschend ein zweiter Bewerber nominiert.