Mainz Baldauf will engere Zusammenarbeit mit dem Saarland

CDU-Landeschef Christian Baldauf will die Zusammenarbeit von Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch viel stärker verzahnen. „Eine echte Fusion der beiden Bundesländer ist natürlich erst einmal unrealistisch - dafür müsste das Grundgesetz geändert werden“, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir in Zukunft mehr Verwaltungsabläufe über Ländergrenzen hinweg zusammenführen können und das auch tun sollten.“ Das gebe es in anderen Regionen Deutschlands ja bereits, sagte Baldauf. Ein Beispiel sei die Metropolregion Rhein-Neckar.