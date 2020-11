Baldauf will Signal gegen islamistischen Terror

Christian Baldauf (CDU) spricht bei einer Veranstaltung. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, hat nach den Gewalttaten von Nizza und Dresden ein klares Signal in Deutschland gegen islamistischen Terror gefordert. „Es wäre höchste Zeit, die islamistischen Angriffe nicht als eine hauptsächlich auf Frankreich gerichtete Aggression zu begreifen“, sagte der Landtagsfraktionschef in Mainz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die kürzlich in Dresden erfolgte tödliche Messerattacke sowie zahlreiche weitere Anschläge verlangten eine klare Antwort.

Baldauf sieht auch die Muslime in Deutschland in der Pflicht: „Zu begrüßen wäre, wenn die vielen islamischen Vereinigungen und Verbände islamistische Verbrechen jeder Art glaubhaft öffentlich verurteilten.“ Statements, in denen Deeskalation gefordert werde, reichten nicht aus. Wünschenswert sei eine gemeinsame Demonstration von Muslimen und Vertretern anderer Religionen gegen jede Form von islamistischem Terror. Dies könne ein Zeichen für alle in Deutschland lebenden Muslime sein.