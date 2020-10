Baldauf will Vorschule und Innovations-Ministerium

Ludwigshafen Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf will im Falle eines Siegs bei der Landtagswahl im März eine reguläre Vorschule im letzten Kindergartenjahr einführen und den Deutschunterricht in der Grundschule um eine Wochenstunde aufstocken.

Der 53-Jährige kündigte bei der Landesvertreterversammlung am Samstag in Ludwigshafen auch an, das Thema Integration ins Innenministerium zu holen. „Ankunft, Bleiben und Ein-zu-Hause finden, aber auch Abschiebung - wir wollen das in einer Hand.“